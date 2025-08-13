Campo Grande recebe Vanessa da Mata no MS ao Vivo neste domingo

Campo Grande recebe, no próximo domingo (17), a partir das 17h, mais uma edição do MS ao Vivo, desta vez com uma grande atração nacional: a cantora mato-grossense Vanessa da Mata, um dos nomes mais consagrados da MPB. O evento é gratuito e será realizado no Parque das Nações Indígenas com abertura do multi-instrumentista e compositor local Kalélo.

Vanessa da Mata apresenta seu novo show “Todas Elas”, que reúne canções inéditas e clássicos de sua carreira e faz parte de sua turnê nacional, iniciada em maio deste ano. Uma novidade desta edição é a presença de uma intérprete de Libras surda, Alessandra Daniel, que fará a tradução em tempo real do show com o apoio de dois intérpretes ouvintes, garantindo maior acessibilidade ao público surdo.

O projeto integra uma programação contínua de valorização da cultura e da música promovida pelo Governo do Estado, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com o Sesc-MS.

Abertura

O cantor e compositor Kalélo, natural de Campo Grande, fará a abertura do evento com seu show solo “Verso e o Avesso”, trazendo composições autorais e releituras de diferentes ritmos, como música popular brasileira, rock, afrobeat, samba e salsa. O artista possui trajetória marcada por apresentações em festivais regionais e nacionais, além de participações em projetos culturais e oficinas de música.

O MS ao Vivo segue como um espaço de valorização da cultura, promovendo acesso gratuito à música e reforçando o compromisso com a inclusão, diversidade e incentivo à produção artística no estado.

O Parque das Nações Indígenas fica na Avenida do Poeta, em Campo Grande, e o acesso ao evento é gratuito para todos os públicos.

Serviço

Evento: MS ao Vivo – Vanessa da Mata e Kalélo

Data: Domingo, 17 de agosto

Horário: A partir das 17h

Local: Parque das Nações Indígenas – Avenida do Poeta, Campo Grande

Atrações: Vanessa da Mata (show “Todas Elas”) e Kalélo (show “Verso e o Avesso”)

Acesso: Gratuito

Acessibilidade: Intérprete de Libras surda com apoio de intérpretes ouvintes