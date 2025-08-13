Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CULTURA

Campo Grande recebe Vanessa da Mata no MS ao Vivo neste domingo

Show conta com abertura do artista local Kalélo e interpretação em Libras para público surdo

Ana Lorena Franco

O show de Vanessa contará com um repertório que mescla canções inéditas e clássicos de sua carreira - Reprodução/Fundação da Cultura
Campo Grande recebe, no próximo domingo (17), a partir das 17h, mais uma edição do MS ao Vivo, desta vez com uma grande atração nacional: a cantora mato-grossense Vanessa da Mata, um dos nomes mais consagrados da MPB. O evento é gratuito e será realizado no Parque das Nações Indígenas com abertura do multi-instrumentista e compositor local Kalélo.

Vanessa da Mata apresenta seu novo show “Todas Elas”, que reúne canções inéditas e clássicos de sua carreira e faz parte de sua turnê nacional, iniciada em maio deste ano. Uma novidade desta edição é a presença de uma intérprete de Libras surda, Alessandra Daniel, que fará a tradução em tempo real do show com o apoio de dois intérpretes ouvintes, garantindo maior acessibilidade ao público surdo.

O projeto integra uma programação contínua de valorização da cultura e da música promovida pelo Governo do Estado, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com o Sesc-MS.

Abertura

O cantor e compositor Kalélo, natural de Campo Grande, fará a abertura do evento com seu show solo “Verso e o Avesso”, trazendo composições autorais e releituras de diferentes ritmos, como música popular brasileira, rock, afrobeat, samba e salsa. O artista possui trajetória marcada por apresentações em festivais regionais e nacionais, além de participações em projetos culturais e oficinas de música.

O MS ao Vivo segue como um espaço de valorização da cultura, promovendo acesso gratuito à música e reforçando o compromisso com a inclusão, diversidade e incentivo à produção artística no estado.

O Parque das Nações Indígenas fica na Avenida do Poeta, em Campo Grande, e o acesso ao evento é gratuito para todos os públicos.

Serviço

Evento: MS ao Vivo – Vanessa da Mata e Kalélo
Data: Domingo, 17 de agosto
Horário: A partir das 17h
Local: Parque das Nações Indígenas – Avenida do Poeta, Campo Grande
Atrações: Vanessa da Mata (show “Todas Elas”) e Kalélo (show “Verso e o Avesso”)
Acesso: Gratuito
Acessibilidade: Intérprete de Libras surda com apoio de intérpretes ouvintes

