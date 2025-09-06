Veículos de Comunicação
Campo Grande reformula gestão da Saúde depois da saída de secretária

Prefeitura anuncia a criação de um Comitê Gestor para a condução da Saúde no município

Karina Anunciato

Rosana Leite assumiu o cargo interinamente, em 2023, com a a saída de Sandro Benites que deixou a função para disputar as eleições (Foto: Reprodução/ PMCG)
A Prefeitura de Campo Grande anunciou, em edição extra do Diário Oficial do Município de sexta-feira (5), a exoneração de Rosana Leite de Melo do cargo de secretária municipal de Saúde.

Rosana assumiu a pasta em janeiro de 2024, com a missão de enfrentar desafios históricos da saúde pública na Capital. Durante sua gestão, buscou reorganizar o fluxo de atendimento nas unidades de saúde e reforçar campanhas de vacinação.

Antes de se tornar titular da pasta, Rosana atuou como secretária-adjunta da Sesau. Ele assumiu o cargo interinamente, em 2023, com a saída de Sandro Benites que deixou a função para disputar as eleições como vereador. Hoje Benites atua com diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Com a saída da secretária, a Prefeitura criou o Comitê Gestor de Reestruturação da Saúde. Conforme a apuração, o novo comitê deve ser coordenado por Ivone Nabhan, ex-secretária de Saúde do município de Iguatemi.

De acordo com o Diogrande, o grupo terá caráter provisório, com prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade, e tem como objetivo reformular a gestão da saúde municipal. Ainda segundo a publicação, o grupo será composto por seis membros, divididos em seis áreas de competência.

