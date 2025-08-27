Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ESPORTE

Campo Grande sedia 1º Treinamento Intensivo Paralímpico para atletas escolares

Ação reúne mais de 160 participantes de 17 municípios e prepara delegação sul-mato-grossense para Paralimpíadas Escolares

Fernando de Carvalho

Ação reúne mais de 160 participantes - Foto: Arquivo/CPB
Ação reúne mais de 160 participantes - Foto: Arquivo/CPB

Entre os dias 29 e 31 de agosto, Campo Grande sedia o 1º Treinamento Intensivo Paralímpico, ação inédita que reúne estudantes-atletas de Mato Grosso do Sul para preparação voltada às Paralimpíadas Escolares – etapa nacional, marcada para novembro, em São Paulo.

Ao todo, participam mais de 160 pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e membros de staff, representando 17 municípios do Estado. As atividades incluem treinos em modalidades como atletismo, bocha, futebol PC, goalball, judô, halterofilismo, natação, parabadminton e tênis de mesa.

A programação terá uma segunda etapa, de 3 a 5 de outubro, às vésperas da competição nacional.

Palestras e capacitação

Além dos treinos, o evento prevê palestras direcionadas a atletas e técnicos. No dia 29, a psicóloga Mariane Souza Silva fala sobre “Aspectos Psicológicos Pré-Competição”. Já o professor Joel Saraiva Ferreira aborda o tema “Periodização de Treinamento”, voltado a treinadores. As palestras serão realizadas às 18h30, no Hotel Internacional, em Campo Grande.

Locais dos treinos

As atividades estão distribuídas em diferentes pontos da capital:

  • Atletismo e futebol PC: Parque Olímpico Ayrton Senna, dias 30 e 31 de agosto;
  • Bocha e tênis de mesa: Escola Municipal Rafaela Abrão – CAIC;
  • Judô e goalball: Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (ISMAC);
  • Natação e halterofilismo: Rádio Clube Cidade;
  • Parabadminton: Centro de Referência de Esporte e Cultura, na antiga Escola Estadual Riachuelo.

Objetivo do treinamento

A proposta do encontro é fortalecer a integração da delegação sul-mato-grossense e oferecer suporte técnico e psicológico antes da principal competição escolar paralímpica do país.

A iniciativa busca ampliar a representatividade do Estado no evento nacional, que reunirá atletas de todo o Brasil em São Paulo entre os dias 17 e 29 de novembro.

*Com informações da Fundesporte

