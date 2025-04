Campo Grande sedia 8º Congresso regional de coluna com foco em Técnicas Modernas

Pela primeira vez, Campo Grande recebe o 8º Congresso Regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Coluna, marcado para os dias 27 e 28 de junho. O evento, que reúne especialistas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, destaca-se como um marco para a medicina no estado e reforça a capital como polo de ciência, tecnologia e saúde.

Com debates, workshops e stands de tecnologia, o congresso aborda avanços no tratamento de problemas da coluna vertebral, desde técnicas conservadoras até cirurgias minimamente invasivas.

Diogo Carvalho, presidente da Sociedade Brasileira de Coluna

O médico Diogo Carvalho, presidente da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC) Regional Centro-Oeste, enfatiza a importância do evento.

“É uma oportunidade de trazer inovações para nossa região e desmistificar a ideia de que cirurgia de coluna é algo arriscado. A medicina evoluiu, assim como os carros mudaram em 20 anos”, explica.

Ele destaca que Campo Grande tem infraestrutura ideal, com hotéis e empresas que viabilizam um congresso de grande porte.

Temas e Inovações em Destaque

O congresso foca em tratamentos modernos e menos invasivos, como osteopatia, eletroterapia, terapia de onda de choque e infiltrações, além de cirurgias de última geração.

“A maioria dos problemas de coluna é resolvida sem cirurgia, com tratamentos conservadores bem feitos”, afirma Carvalho.

O evento também contará com parceiros que trazem equipamentos e materiais avançados, comparáveis aos usados nas principais capitais do mundo.

Voltado para profissionais da saúde, o congresso terá mesas redondas e apresentações de mais de 20 palestrantes renomados.

“O maior desafio foi trazer esses especialistas, que têm agendas lotadas, mas conseguimos”, celebra o médico.

Impacto na Qualidade de Vida

A saúde da coluna afeta diretamente a vida das pessoas, e o evento busca mostrar que há soluções.

“Quem tem dor crônica precisa saber que existe tratamento, seja conservador ou cirúrgico. Mas o ideal é prevenir com atividade física, alimentação saudável e boa postura”, aconselha o médico.

O congresso acontecerá no Hotel Deville, em Campo Grande, quem estiver interessado em participar de procurar as redes sociais da SBC ou o site da CTC Spine Care.

O 8º Congresso Regional Centro-Oeste promete colocar Mato Grosso do Sul no mapa da medicina de ponta, oferecendo conhecimento e tecnologia para melhorar a vida de quem sofre com problemas de coluna.