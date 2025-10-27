Veículos de Comunicação
Campo Grande sedia nesta segunda o 2º Fórum Técnico do Precoce MS

Encontro discute critérios de avaliação, ganhos produtivos e resultados recentes do programa estadual

Fernando de Carvalho

Encontro discute critérios de avaliação do programa estadual - Foto: Divulgação/Semadesc
Encontro discute critérios de avaliação do programa estadual - Foto: Divulgação/Semadesc

Produtores rurais e profissionais ligados à pecuária de corte participam, nesta segunda-feira (27), do 2º Fórum Técnico do Precoce MS, realizado em Campo Grande. O evento começa às 14h, no auditório da Famasul, com palestras e discussões sobre o desempenho e a metodologia aplicada nas propriedades que integram o programa.

O Precoce MS incentiva o abate de bovinos em idade jovem, com o objetivo de aumentar a qualidade e o valor agregado da carne produzida em Mato Grosso do Sul. A iniciativa passou por modernizações no ano passado e já superou mil propriedades vistoriadas em diferentes regiões do Estado.

As verificações são feitas por técnicos da Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Novilho Precoce (ASPNP), entidade habilitada para executar o Protocolo Precoce em Conformidade (PPC).

O que diz o setor

De acordo com o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, o encontro busca ampliar o entendimento dos participantes sobre critérios de avaliação e impactos econômicos:

“Esta será uma grande oportunidade, principalmente para os produtores, conhecerem a metodologia do programa, os critérios de avaliação das propriedades, os benefícios que o Precoce pode trazer para a produção e os ganhos financeiros que o sistema proporciona ao negócio, ampliando sua lucratividade”.

As inscrições podem ser feitas neste link.

*Com informações da Semadesc

