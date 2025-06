Campo Grande sedia o 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes

Nesta quinta-feira (26), o auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, recebe o 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes. O evento começa às 8h e conta com a participação de representantes de mais de 50 prefeituras.

Considerado o principal encontro de tecnologia para prefeituras do estado, o evento tem como foco a aplicação de soluções digitais para aprimorar a gestão pública, especialmente em municípios de pequeno e médio porte.

Promovido pela Rede Cidade Digital em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), o Congresso conta com apoio institucional da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

Durante os dois dias de programação, prefeitos, gestores públicos, especialistas e representantes do setor privado compartilham experiências e debatem ferramentas tecnológicas capazes de modernizar os serviços públicos e torná-los mais eficientes.

Entre os palestrantes confirmados estão a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes; o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage; o coordenador-geral de Estudos e Conectividade do Ministério das Comunicações, Thyago Braun; além dos prefeitos Mauro Luiz Batista (Aquidauana), Dr. Cassiano Maia (Três Lagoas), Henrique Wancura Budke (Terenos) e o diretor de Turismo de Bonito, Elias de Oliveira Francisco.

A participação no Congresso é gratuita para servidores públicos, vereadores, representantes de universidades e instituições. As inscrições seguem abertas pelo site: sympla.com.br.

Serviço:

3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes

Local: Bioparque Pantanal – Campo Grande (MS)

Data: 26 e 27 de junho de 2025

Horário: das 8h às 17h