Campo Grande sedia Seminário Regional do Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Com o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional de Auditoria (SNA) nos âmbitos federal, estadual e municipal, Campo Grande sedia, nesta terça-feira (6), o primeiro dos cinco Seminários Regionais de Auditoria do SUS, promovidos pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS), vinculado ao Ministério da Saúde.

O evento marca o início de uma série de encontros regionais que buscam integrar os componentes do SNA e fomentar o diálogo entre os entes federados sobre boas práticas, controle interno e transparência na gestão dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cerca de 200 profissionais participam do seminário, incluindo representantes do Ministério da Saúde, Controladorias Estaduais, Ministério Público Estadual (MPE), Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde (CES e CMS), Conselho de Secretários/as Municipais de Saúde (COSEMS), além dos departamentos de avaliação e controle das secretarias de saúde dos estados do Centro-Oeste – Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal.

Compromisso com a melhoria da gestão pública

A secretária-adjunta de Saúde de Mato Grosso do Sul, Christine Maymone, destacou a importância da integração entre os componentes estadual e municipal do sistema de auditoria como forma de garantir mais qualidade nos serviços prestados à população.

“Esse alinhamento permite conhecer melhor as realidades locais e desenvolver fluxos, protocolos e processos que fortaleçam as ações de controle, avaliação e auditoria”, pontuou.

Christine também ressaltou o papel estratégico da digitalização dos processos, especialmente o acesso eletrônico aos prontuários dos pacientes, como um dos principais desafios do setor.

Tecnologia e regionalização como aliadas da eficiência

Representando o governo estadual, o vice-governador e governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), enfatizou a importância da tecnologia e da regionalização da saúde como pilares para uma gestão pública mais eficiente.

“Auditoria e controle sempre foram fundamentais, mas em tempos de escassez de recursos e avanço tecnológico, são ainda mais essenciais para garantir o bom uso do dinheiro público”, declarou.

O governador lembrou que o Estado já possui infraestrutura de fibra óptica nos 79 municípios, mas que ainda é preciso avançar na digitalização de processos e integração dos sistemas para que a tecnologia esteja a serviço da cidadania.

Auditoria em foco: relatório aponta falhas na gestão de prontuários

Em conversa com a imprensa antes do evento, o diretor nacional do DenaSUS, Rafael Bruxellas, apresentou os resultados de uma auditoria recente conduzida em Campo Grande. O levantamento identificou sérias falhas no armazenamento e no acesso a prontuários de pacientes da rede pública, principalmente na área da saúde mental.

Segundo Rafael, apenas 10% dos prontuários analisados entre 2009 e 2024 foram localizados, o que representa um risco direto para a qualidade do atendimento, continuidade terapêutica e até para o acesso a direitos como aposentadorias e medicamentos específicos.

“A população perde seu histórico clínico, essencial para tratamentos adequados, especialmente em saúde mental. Esse problema também pode comprometer o ressarcimento de procedimentos e o repasse de recursos federais”, afirmou o diretor.

O relatório final foi entregue à Defensoria Pública, ao DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e à Secretaria Municipal de Saúde. O DenaSUS agora aguarda um plano de ação do município para reverter a situação e evitar medidas mais severas, como o possível descredenciamento de unidades junto ao SUS.