Campo Grande sediará encontro nacional sobre farmácia clínica em agosto

Nos dias 14 e 15 de agosto, Campo Grande será sede do IX Meeting Nacional de Farmácia Clínica, que reunirá profissionais da saúde de todo o país para discutir os avanços e desafios da atuação farmacêutica no sistema público.

O evento será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, e as inscrições já estão abertas pela internet.

Com o tema “Farmacêutico In Foco: Inovação, Cuidado e Impacto na Saúde!”, a programação contará com palestras, painéis sobre tecnologias em saúde e relatos de experiências em diferentes regiões do Brasil.

Também está prevista uma apresentação do Ministério da Saúde sobre o panorama da farmácia clínica no país.

Foco em qualificação e segurança do paciente

O encontro deve atrair farmacêuticos, estudantes e outros profissionais da saúde interessados em aprofundar o debate sobre o uso racional de medicamentos, adesão ao tratamento e estratégias de prevenção a internações evitáveis — temas diretamente relacionados à rotina de atendimento no SUS.

A organização do evento envolve entidades como o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS), o Conselho Federal de Farmácia (CFF), a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica (SBFC) e a Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser.

Durante o anúncio do evento, a coordenadora estadual da Assistência Farmacêutica, Patrícia Veiga Carrilho Olszewski, afirmou que a atuação clínica do farmacêutico pode ter impacto direto na segurança do tratamento dos pacientes.

“Quando o farmacêutico clínico orienta corretamente o paciente, ele minimiza reações adversas, reduz internações e contribui diretamente para a segurança do tratamento”, disse.

*Com informações do Governo de MS