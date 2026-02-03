Prefeitura abre seleção para cadastro reserva de Formador Municipal do Proleei

Professores da Educação Infantil da rede municipal de Campo Grande têm uma nova oportunidade de atuação profissional voltada à formação pedagógica. A Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), abriu processo seletivo para a composição de cadastro reserva de Formadores Municipais do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (Proleei).
A iniciativa faz parte do Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), que tem como foco o fortalecimento das práticas pedagógicas voltadas à alfabetização desde os primeiros anos da vida escolar. O edital que regulamenta a seleção foi publicado nesta terça-feira (3) no Diogrande.
Quem pode participar da seleção
O processo seletivo é destinado a servidores públicos municipais, preferencialmente efetivos, que possuam Licenciatura em Pedagogia. Também é requisito ter, no mínimo, três anos de experiência comprovada na Educação Infantil, além de histórico de atuação como formador de professores.
A proposta do programa é contar com profissionais experientes, capazes de atuar como multiplicadores de práticas pedagógicas, apoiando outros docentes na construção de estratégias voltadas ao desenvolvimento da leitura e da escrita na infância.
Atuação e Requisitos do Formador Municipal
Os professores selecionados irão integrar um cadastro reserva e poderão ser chamados conforme a necessidade do programa. A atuação envolve planejamento e execução de ações formativas, acompanhamento pedagógico e articulação com as diretrizes do Proleei e do CNCA.
A carga horária prevista é de 20 horas semanais. O exercício da função ocorrerá sem prejuízo da jornada regular do cargo efetivo, desde que haja compatibilidade de horários e anuência da Semed.
Detalhes Financeiros e Inscrições
Os profissionais convocados para atuar como formadores receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 1.200,00. O recurso será custeado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pelo financiamento das ações do programa em todo o país.
O edital esclarece que a bolsa não possui natureza salarial e está condicionada ao cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho do Proleei.
Como se inscrever
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma online, entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026, até às 17h. Os interessados deverão preencher formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida em um único arquivo no formato PDF.
Entre os documentos solicitados estão comprovantes de escolaridade, tempo de serviço na Educação Infantil e experiência prévia como formador de professores. A organização da documentação é fundamental para a validação da inscrição.
Etapas de Seleção e Divulgação
A seleção será realizada em duas etapas. A primeira é a análise curricular, na qual serão avaliados títulos acadêmicos, cursos de formação e experiência profissional. A segunda etapa consiste em entrevista presencial, com foco na trajetória do candidato e na sua capacidade de contribuir com os objetivos do programa.
O resultado final será divulgado no site oficial da Semed. O edital completo, com todas as informações sobre prazos, critérios e atribuições, pode ser consultado no Diogrande.