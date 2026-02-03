Prefeitura abre seleção para cadastro reserva de Formador Municipal do Proleei

Professores da Educação Infantil da rede municipal de Campo Grande têm uma nova oportunidade de atuação profissional voltada à formação pedagógica. A Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), abriu processo seletivo para a composição de cadastro reserva de Formadores Municipais do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (Proleei).

A iniciativa faz parte do Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), que tem como foco o fortalecimento das práticas pedagógicas voltadas à alfabetização desde os primeiros anos da vida escolar. O edital que regulamenta a seleção foi publicado nesta terça-feira (3) no Diogrande.

Quem pode participar da seleção

O processo seletivo é destinado a servidores públicos municipais, preferencialmente efetivos, que possuam Licenciatura em Pedagogia. Também é requisito ter, no mínimo, três anos de experiência comprovada na Educação Infantil, além de histórico de atuação como formador de professores.

A proposta do programa é contar com profissionais experientes, capazes de atuar como multiplicadores de práticas pedagógicas, apoiando outros docentes na construção de estratégias voltadas ao desenvolvimento da leitura e da escrita na infância.

Atuação e Requisitos do Formador Municipal

Os professores selecionados irão integrar um cadastro reserva e poderão ser chamados conforme a necessidade do programa. A atuação envolve planejamento e execução de ações formativas, acompanhamento pedagógico e articulação com as diretrizes do Proleei e do CNCA.

A carga horária prevista é de 20 horas semanais. O exercício da função ocorrerá sem prejuízo da jornada regular do cargo efetivo, desde que haja compatibilidade de horários e anuência da Semed.