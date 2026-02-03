Veículos de Comunicação
FORMAÇÃO DOCENTE

Prefeitura abre seleção para cadastro reserva de Formador Municipal do Proleei

Cadastro reserva integra programa nacional

Gabriela Porto

Fachada da Prefeitura Municipal de Campo Grande. - Foto: Reprodução / Divulgação
Fachada da Prefeitura Municipal de Campo Grande. - Foto: Reprodução / Divulgação

Professores da Educação Infantil da rede municipal de Campo Grande têm uma nova oportunidade de atuação profissional voltada à formação pedagógica. A Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), abriu processo seletivo para a composição de cadastro reserva de Formadores Municipais do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (Proleei).

A iniciativa faz parte do Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), que tem como foco o fortalecimento das práticas pedagógicas voltadas à alfabetização desde os primeiros anos da vida escolar. O edital que regulamenta a seleção foi publicado nesta terça-feira (3) no Diogrande.

Quem pode participar da seleção

O processo seletivo é destinado a servidores públicos municipais, preferencialmente efetivos, que possuam Licenciatura em Pedagogia. Também é requisito ter, no mínimo, três anos de experiência comprovada na Educação Infantil, além de histórico de atuação como formador de professores.

A proposta do programa é contar com profissionais experientes, capazes de atuar como multiplicadores de práticas pedagógicas, apoiando outros docentes na construção de estratégias voltadas ao desenvolvimento da leitura e da escrita na infância.

Atuação e Requisitos do Formador Municipal

Os professores selecionados irão integrar um cadastro reserva e poderão ser chamados conforme a necessidade do programa. A atuação envolve planejamento e execução de ações formativas, acompanhamento pedagógico e articulação com as diretrizes do Proleei e do CNCA.

A carga horária prevista é de 20 horas semanais. O exercício da função ocorrerá sem prejuízo da jornada regular do cargo efetivo, desde que haja compatibilidade de horários e anuência da Semed.

Detalhes Financeiros e Inscrições

Os profissionais convocados para atuar como formadores receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 1.200,00. O recurso será custeado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pelo financiamento das ações do programa em todo o país.

O edital esclarece que a bolsa não possui natureza salarial e está condicionada ao cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho do Proleei.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma online, entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026, até às 17h. Os interessados deverão preencher formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida em um único arquivo no formato PDF.

Entre os documentos solicitados estão comprovantes de escolaridade, tempo de serviço na Educação Infantil e experiência prévia como formador de professores. A organização da documentação é fundamental para a validação da inscrição.

Etapas de Seleção e Divulgação

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira é a análise curricular, na qual serão avaliados títulos acadêmicos, cursos de formação e experiência profissional. A segunda etapa consiste em entrevista presencial, com foco na trajetória do candidato e na sua capacidade de contribuir com os objetivos do programa.

O resultado final será divulgado no site oficial da Semed. O edital completo, com todas as informações sobre prazos, critérios e atribuições, pode ser consultado no Diogrande.

