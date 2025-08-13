Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Campo Grande será palco da Supercopa de Vôlei 2025

Confrontos femininos e masculinos reúnem campeões e medalhistas olímpicos no Guanandizão em outubro

Ana Lorena Franco

O torneio traz grandes nomes do vôlei para a capital sul-mato-grossense - Reprodção/Federação Paulista de Volleyball
O torneio traz grandes nomes do vôlei para a capital sul-mato-grossense - Reprodção/Federação Paulista de Volleyball

O ginásio Guanandizão, em Campo Grande, será palco da Supercopa de Vôlei 2025, que terá disputas femininas e masculinas nos dias 18 e 19 de outubro e reunirá os principais destaques da temporada.

Na Supercopa Feminina, o confronto acontece entre Osasco São Cristóvão Saúde e Sesi Vôlei Bauru em 18 de outubro. A partida é um clássico do vôlei paulista e nacional e coloca frente a frente Osasco, campeão da Superliga Feminina 2024/2025 e da Copa do Brasil de Vôlei Feminino, e Sesi Bauru, vice-campeão em ambas as competições. Na Supercopa, o time bauruense mira o bicampeonato, enquanto Osasco busca o título inédito no torneio.

Já na Supercopa Masculina, em 19 de outubro, o duelo será entre Sada Cruzeiro – campeão da Superliga Masculina 2024/2025 – e Itambé Minas – campeão da Copa do Brasil de Vôlei Masculino. O Sada Cruzeiro é o maior vencedor da Supercopa, com seis títulos, enquanto o Minas busca sua conquista inédita na competição.

Entre os destaques do vôlei masculino estão os campeões olímpicos no Rio 2016: Douglas Souza (ponteiro), Lucão (central) e Wallace (oposto). Já nas equipes femininas, a ponteira Natália Zilio, a líbero Camila Brait e a levantadora Dani Lins também acumulam medalhas olímpicas.

As informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas em breve pelas organizações responsáveis.

