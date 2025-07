Campo Grande será sede das Paralimpíadas Escolares de MS

Entre 11 e 13 de julho, Campo Grande será sede da 14ª edição das Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul (Paraesc), maior evento estudantil do paradesporto no estado. A cerimônia de abertura está marcada para a sexta-feira (11), às 18h30, no Eco Hotel do Lago. A competição reunirá cerca de 350 participantes e contará com representantes de 17 municípios.

São quatro modalidades paralímpicas: atletismo, bocha, tênis de mesa e badminton, destinadas exclusivamente a estudantes com deficiência física, intelectual ou visual.

Além da promoção da inclusão e no fortalecimento do esporte adaptado em Mato Grosso do Sul, as Paraesc também funcionam como classificatória para as Paralimpíadas Escolares nacionais, que abrangem nove modalidades, e estão previstas para novembro, em São Paulo.

A atual edição marca um crescimento significativo no número de participantes. Em 2024, o evento contou com 13 municípios. Neste ano, estão confirmadas delegações de Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

A realização é da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

A programação segue até domingo (13), com disputas durante o dia e atividades de integração entre os participantes. Ao final do evento, os nomes selecionados para representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional serão definidos com base no desempenho técnico e nas diretrizes estabelecidas pela organização.

14ª edição das Paralímpiadas Escolares de Mato Grosso do Sul

Cerimônia de Abertura:

Data: 11 de julho (sexta-feira)

Horário: 18h30

Local: Eco Hotel do Lago

Endereço: R. Bom Retiro, 1098 – Campo Grande, MS, 79079-050

*Com informações da Agência de Notícias de MS