Campo Grande tem 1.270 vagas de emprego disponíveis nesta terça

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece, nesta terça-feira (16), 1.270 vagas em 141 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lojas e mercados (68), mecânico de máquinas pesadas (10), operador de caixa (183) e repositor de mercadorias (99). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem três vagas disponíveis em funções como auxiliar de limpeza e auxiliar administrativo e, além disso, há 46 vagas temporárias para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque e soldador.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.