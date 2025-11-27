Campo Grande tem 1.299 vagas abertas na Funsat nesta quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) divulga nesta quinta-feira (27) 1.299 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande, abrangendo 154 profissões e processos seletivos realizados por 178 empresas.

As vagas são destinadas a trabalhadores com cadastro atualizado no Sistema Nacional do Emprego (Sine). Entre as funções mais procuradas pelas empresas estão atendente de lanchonete (34 vagas), atendente de lojas e mercados (42), auxiliar de cozinha (18), assistente administrativo (2), assistente de vendas (4), desossador (3) e lavador de ônibus (8).

Do total, 921 oportunidades são voltadas ao modelo de treinamento remunerado, que permite ao candidato ingressar na função enquanto passa por capacitação. Nesse grupo, há vagas para ajudante de obras (2), auxiliar de armazenamento (5), auxiliar de limpeza (79), frentista (9), leiturista (3), motorista de ônibus urbano (10) e repositor de mercadorias, que soma 94 postos.

Pessoas com Deficiência (PCDs) contam com nove vagas exclusivas, distribuídas entre empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (2) e auxiliar administrativo (2). A consulta específica para esse público é feita no Guichê 1, localizado no térreo da unidade.

A agência da Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com atendimento das 7h às 16h. O painel completo de vagas pode ser acessado no site oficial do órgão.

*Com informações da Prefeitura de CG