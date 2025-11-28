Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

oportunidades

Campo Grande tem 1.314 vagas abertas em comércio, serviços e indústria

Oportunidades abrangem funções para candidatos com e sem experiência, temporárias e para PCD

Ana Lorena Franco

Atendimento da Funsat segue das 7h às 16h para atualização de cadastro e consulta de vagas - Foto: Arquivo RCN67
Atendimento da Funsat segue das 7h às 16h para atualização de cadastro e consulta de vagas - Foto: Arquivo RCN67

Campo Grande tem 1.314 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (28), com oportunidades para profissionais de 157 funções diferentes e para candidatos sem experiência em 75 delas. 

As oportunidades abrangem áreas como comércio, serviços, indústria, construção civil, transporte e saúde, com destaque para operadores de caixa, atendentes de lojas, auxiliares de limpeza, repositores e instaladores de linhas e aparelhos de telecomunicações

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital. 

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa com 159 oportunidades, auxiliar de limpeza com 125, atendente de lojas e mercados com 42 e atendente de lanchonete com 34 vagas. 

Há ainda ofertas para açougueiros, ajudantes de carga e descarga, motoristas, pedreiros, técnicos em diversas áreas e profissionais da área administrativa e comercial

Além das vagas para candidatos em geral, há 912 oportunidades para quem não tem experiência, sete para pessoas com deficiência e 29 temporárias. A lista completa inclui funções como repositor de mercadorias, operador de telemarketing, auxiliar de cozinha, camareira, frentista e instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações.

Confira todas as vagas aqui.

