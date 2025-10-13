Veículos de Comunicação
Campo Grande tem 1,4 mil vagas disponíveis nesta segunda-feira

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência

Ana Lorena Franco

Os interessados devem levar documentos e Carteira de Trabalho até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67
Nesta segunda-feira (13), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 1.495 vagas para 154 funções.

As vagas são para diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para ajudante de carga e descarga de mercadoria (32), auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (145) e repositor de mercadorias (77). Confira todas as vagas aqui.

Além disso, há duas vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 96 vagas disponíveis em funções como auxiliar de limpeza, jardineiro e supervisor de logística. 

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

