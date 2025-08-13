Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

EMPREGO

Campo Grande tem 2 mil vagas disponíveis nesta quarta

Os interessados devem levar documentos pessoais e Carteira de Trabalho até a sede da Funsat

Ana Lorena Franco

As vagas oferecidas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência - Foto: Arquivo RCN67

Nesta quarta-feira (13), Campo Grande tem 2.083 vagas oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho).

São 142 funções para diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de padaria (20), auxiliar de logística (114), operador de caixa (252) e operador financeiro (40). Confira todas as vagas aqui.

Há também 35 vagas temporárias para auxiliar de logística e ajudante de churrasqueiro. Além disso, o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 13 vagas disponíveis em vagas como ajudante de churrasqueiro, auxiliar de logística e empregado doméstico diarista.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

