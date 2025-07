Campo Grande tem 2 mil vagas disponíveis

ESTRADA RURAL

Duas crianças morrem em acidente próximo a Taquarussu; cinco ficam feridos

Um grave acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (3), em uma estrada rural próxima ao município de Taquarussu, no Vale do Ivinhema, resultou na morte de duas crianças e deixou outras cinco pessoas feridas. A tragédia aconteceu nas imediações do acesso à região do Tranchão, por volta das 20h. De acordo com o Corpo de […]