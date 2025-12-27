Campo Grande tem 26 médicos de plantão na urgência e emergência neste sábado

A escala médica de urgência e emergência de Campo Grande neste sábado (27) prevê a atuação de 26 médicos, sendo 17 destinados ao atendimento de adultos e nove para consultas pediátricas, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Além dos médicos, a previsão é de que nove odontólogos estejam em atendimento em unidades de saúde localizadas em diferentes regiões da Capital.

De acordo com a Sesau, o atendimento nas unidades de urgência e emergência segue a classificação de risco, sistema que prioriza os casos conforme a gravidade do quadro clínico apresentado pelo paciente. O tempo de espera varia de acordo com essa avaliação inicial, realizada ainda na triagem.

O Sistema de Gestão da Saúde (SiGS) permite que a população acompanhe, em tempo real, a lotação das unidades e a previsão de espera, conforme a classificação atribuída ao paciente.