Campo Grande

SAÚDE

Campo Grande tem 26 médicos de plantão na urgência e emergência neste sábado

Escala inclui médicos e odontólogos distribuídos em diferentes regiões da cidade

Arthur Ayres

Unidades de saúde de Campo Grande operam com escala médica e classificação de risco para atendimentos de urgência e emergência
Unidades de saúde de Campo Grande operam com escala médica e classificação de risco para atendimentos de urgência e emergência - Foto: Arquivo/Portal RCN67

A escala médica de urgência e emergência de Campo Grande neste sábado (27) prevê a atuação de 26 médicos, sendo 17 destinados ao atendimento de adultos e nove para consultas pediátricas, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).
Além dos médicos, a previsão é de que nove odontólogos estejam em atendimento em unidades de saúde localizadas em diferentes regiões da Capital.

De acordo com a Sesau, o atendimento nas unidades de urgência e emergência segue a classificação de risco, sistema que prioriza os casos conforme a gravidade do quadro clínico apresentado pelo paciente. O tempo de espera varia de acordo com essa avaliação inicial, realizada ainda na triagem.

O Sistema de Gestão da Saúde (SiGS) permite que a população acompanhe, em tempo real, a lotação das unidades e a previsão de espera, conforme a classificação atribuída ao paciente.

Em caso de emergência

Para situações de urgência, como acidentes, infartos, Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) e outros problemas inesperados ou de maior complexidade, a orientação é procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou um Centro Regional de Saúde (CRS).

A classificação de risco é dividida por cores. Os pacientes classificados como azul são atendidos por ordem de chegada, por se tratarem de casos não emergenciais. A classificação verde indica prioridade, geralmente para idosos, gestantes ou pessoas com sintomas mais preocupantes.

Já os pacientes classificados como amarelo necessitam de atendimento rápido, embora não estejam em risco imediato. A classificação vermelha é destinada aos casos mais graves, que exigem atendimento imediato devido ao risco à vida.

