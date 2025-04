Campo Grande tem déficit de até mil leitos hospitalares, revela gestão municipal

“Eu falei: meu filho vai acabar morrendo nunca, porque não tem vaga no hospital”. O desabafo é da auxiliar administrativa, Marciana Neto, e moradora do bairro Nova Bahia. No último domingo, ela viveu horas de angústia ao tentar atendimento para o filho, que é uma criança especial.

Após buscar ajuda em uma unidade de saúde, foi orientada a apenas comprar medicação. Com o agravamento do quadro, recorreu ao atendimento de urgência no Coronel Antonino.

“Ficamos das oito da noite até o outro dia, 10h, esperando uma vaga no hospital”, lembra. O caso só foi atendido após insistência junto à assistência social da unidade.

Marciana questiona o tempo de espera e alerta para o risco à vida. “Geralmente, por lei, uma criança especial tem direito à vaga. Se ele, que é especial, demorou, imagina outras crianças”, completa.



Déficit de leitos em Campo Grande

A situação vivida por Marciana não é isolada. Dados oficiais do Ministério da Saúde apontam que Campo Grande conta com 2.564 leitos hospitalares, sendo 1.514 deles destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda assim, o número está abaixo do ideal recomendado por organismos internacionais.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal seria entre 3 a 5 leitos para cada mil habitantes. Com uma população estimada em 898.100 pessoas, a capital deveria ter entre 2.694 e 4.490 leitos.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reconhece o problema. Em entrevista, ela afirmou que há hoje 1.824 leitos contratados pelo município, entre públicos e filantrópicos.

A Santa Casa, por exemplo, dispõe de 744 leitos, dos quais 650 são contratados pelo SUS.

“A cidade tem mais de 1,4 milhão de cartões SUS ativos. Mesmo com o projeto do Hospital Municipal e a ampliação do Hospital Regional, ainda há necessidade de mais leitos”, explica Rosana.

Segundo ela, o déficit atual varia entre 500 a 1.000 leitos, dependendo do indicador analisado​.

Panorama estadual e regional

O relatório mais recente do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) mostra que o estado de Mato Grosso do Sul possui atualmente 5.940 leitos hospitalares, dos quais 4.032 são SUS​.

Campo Grande concentra 43% de todos os leitos do estado, seguida por Dourados e Três Lagoas.

Dourados conta com 545 leitos hospitalares, sendo 349 destinados ao SUS​.

Já Três Lagoas possui 243 leitos, dos quais 160 são SUS​.

A construção do Hospital Municipal e a ampliação do Hospital Regional, com previsão de mais 250 leitos, são esperadas como alívio à pressão sobre o sistema.