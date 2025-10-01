Campo Grande tem mais de 1,2 mil vagas de trabalho em 150 profissões

O mercado de trabalho em Campo Grande começou outubro com 1.277 vagas abertas em 186 empresas. As oportunidades, que abrangem 150 diferentes profissões, foram divulgadas nesta quarta-feira (1º) pela Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Entre os destaques, estão 111 vagas para operador de caixa, 24 para servente de obras, além de funções como atendente de padaria, confeiteiro, esteticista, mecânico de automóvel, encanador e chef de cozinha.

As ofertas se concentram principalmente nos setores de comércio, serviços e construção civil.

Para quem busca o primeiro emprego, há 877 vagas sem exigência de experiência prévia, em 69 funções diferentes. Entre elas, auxiliar de cozinha (18 vagas), repositor de mercadorias (53 vagas), ajudante de motorista e oficial de manutenção predial.

O levantamento também aponta 99 vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Nesse grupo, estão oportunidades para auxiliar de confecção (40 vagas), auxiliar de limpeza (28 vagas), auxiliar de produção, operador de empilhadeira e supervisor de logística.

O atendimento aos trabalhadores ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na sede da Funsat. O cadastro pode ser feito presencialmente, e a lista completa de vagas está disponível no site oficial da fundação.

*Com informações da Prefeitura de CG