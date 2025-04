Campo Grande tem mais de 1,5 mil vagas disponíveis nesta terça-feira (29)

UFC DAS PALAVRAS!

Sessão na Alems é suspensa após Zeca chamar polícia de "droga" e Davi dizer que "droga é seu partido"

A sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), realizada nesta terça-feira (29), foi interrompida após um intenso bate-boca entre parlamentares, motivado por divergências em torno da atuação da polícia na desocupação de uma propriedade rural no estado. O ponto de partida do conflito foi a apresentação de moções opostas. O deputado […]