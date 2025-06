Campo Grande tem mais de 2 mil vagas disponíveis

Campo Grande tem 2.480 vagas disponíveis nesta segunda-feira (9) para diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Funsat

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 1.792 vagas em 143 funções.

Alguns destaques são para atendente de lanchonete (50), auxiliar de limpeza (111), operador de caixa (257) e vendedor de serviços (43). Confira todas as vagas aqui.

Há também uma vaga temporária disponível para cumim.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem dez vagas disponíveis em funções como vendedor interno, porteiro, agente de saneamento e auxiliar administrativo.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 688 vagas, entre os destaques estão: auxiliar de linha de produção (35), servente de obras (15), operador de telemarketing ativo (18), entre outras. Confira todas as vagas aqui.

O público PcD tem 74 vagas disponíveis, entre elas estão funções como vigilante, auxiliar de escritório, recepcionista atendente e auxiliar de depósito.

Há também cinco vagas para estágio em advogado (direito civil), arte-finalista, atendente de farmácia, eletrotécnico e social media.

Os interessados devem comparecer na Funtrab, localizada na à Rua 13 de maio, 2773, Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17 horas, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho.