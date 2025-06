Campo Grande tem oficinas gratuitas de panificação, confeitaria e qualificação profissional

Entre os dias 3 e 6 de junho, o projeto “Pronto Pro Trabalho” oferece oficinas gratuitas de panificação e confeitaria em Campo Grande. A ação é uma parceria entre a Câmara Municipal, o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e a Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul).

As oficinas acontecem na sede da Câmara Municipal — Avenida Ricardo Brandão, 1600 — e têm 8 horas de duração, com turmas no período da manhã (8h às 12h) e no período da tarde (13h30 às 17h30). As inscrições são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada. Ao final, os participantes receberão certificado de conclusão.

As oficinas de panificação e confeitaria são apenas a primeira etapa do projeto, que ampliará os cursos de capacitação para áreas como elétrica, construção, marcenaria, logística, manutenção de motos, entre outros, com a meta de preencher cerca de 10 mil vagas com mão de obra capacitada.

Confira as oficinas realizadas entre 3 e 6 de junho: