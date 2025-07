Campo Grande tem seis unidades sem pediatras durante o dia neste sábado

Seis das dez unidades de urgência e emergência de Campo Grande estão sem médicos pediatras durante os turnos da manhã e da tarde neste sábado (19). O atendimento infantil à noite ocorre em apenas cinco locais, conforme a escala médica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Durante o dia, apenas as UPAs Coronel Antonino, Universitário e Leblon, além do CRS Tiradentes, contam com pediatras escalados. À noite, a UPA Moreninha passa a oferecer atendimento infantil, com quatro médicos no plantão noturno, o que eleva para cinco o número de unidades com alguma cobertura pediátrica ao longo do sábado.

As UPAs Almeida e Santa Mônica, bem como os CRSs Aero Rancho, Coophavilla II e Nova Bahia, não têm médicos pediatras em nenhum dos três turnos. Essa limitação pode levar ao aumento da demanda nas unidades que mantêm atendimento infantil, especialmente à noite, quando as opções são ainda mais restritas.

A UPA Leblon segue como a mais estruturada, com nove médicos para adultos e cinco para crianças no período da manhã e a tarde.

Confira a escala completa: