Campo Grande tem vagas em 142 funções nesta sexta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece, nesta sexta-feira (19), 1.302 vagas em 142 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para açougueiro (12), conferente de logística (4), estoquista (13), motorista de caminhão (39) e operador de vendas (10). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem três vagas disponíveis em funções como auxiliar de limpeza e auxiliar administrativo e, além disso, há 47 vagas temporárias para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque e soldador.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.