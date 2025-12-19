Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Campo Grande tem vagas em 142 funções nesta sexta-feira

há oportunidades paran diferente níveis de escolaridade e experiência

Ana Lorena Franco

Interessados devem levar Carteira física ou digitar até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67
A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece, nesta sexta-feira (19), 1.302 vagas em 142 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para açougueiro (12), conferente de logística (4), estoquista (13), motorista de caminhão (39) e operador de vendas (10). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem três vagas disponíveis em funções como auxiliar de limpeza e auxiliar administrativo e, além disso, há 47 vagas temporárias para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque e soldador. 

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

