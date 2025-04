Campo Grande terá 81 médicos nas unidades de urgência e emergência neste sábado

A escala de plantões médicos nas unidades de urgência e emergência de Campo Grande prevê a atuação de 81 profissionais neste sábado (12), conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

O quadro cobre os atendimentos nas UPAs e CRSs durante os três períodos do dia — manhã, tarde e noite — com médicos nas áreas adulta e infantil.

A UPA Coronel Antonino é a unidade com maior número de médicos escalados ao longo do dia, somando 37 profissionais distribuídos entre atendimentos adultos e infantis. Pela manhã, serão 13 médicos, sendo sete para o público adulto e seis para o infantil.

À tarde, o mesmo número será mantido. Já à noite, haverá quatro médicos para adultos e seis para o público infantil.

Na UPA Leblon, também haverá reforço, especialmente no atendimento noturno, com sete médicos para adultos e cinco para crianças. Durante o dia, o quadro contará com nove médicos pela manhã e outros nove à tarde.

Outras unidades com presença significativa de profissionais incluem a UPA Universitário e a UPA Moreninha, ambas com 18 médicos escalados para o dia. Já nas unidades de menor porte, como os Centros Regionais de Saúde (CRSs), a escala médica tende a ser mais enxuta.

No CRS Nova Bahia, por exemplo, a escala é de quatro médicos por período — dois para adultos e dois para o público infantil.

Entre as nove unidades listadas na escala deste sábado, a única que não terá atendimento pediátrico é a UPA Almeida, que mantém sete médicos adultos pela manhã e tarde, e cinco à noite.

A escala médica é um dos principais indicadores da capacidade de atendimento da rede municipal de urgência, especialmente em fins de semana, quando cresce a demanda por serviços hospitalares.

*Com informações da Prefeitura de CG