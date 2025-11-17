Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TRÂNSITO

Campo Grande terá estacionamento rotativo com 6.200 vagas no Centro

Primeira etapa terá 3 mil vagas e cobrança digital para organizar o fluxo no trânsito

Ana Lorena Franco

Fiscalização ocorrerá por leitura automática de placas - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande
Fiscalização ocorrerá por leitura automática de placas - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande

Campo Grande regulamentou o estacionamento rotativo na região central e prevê 6.200 vagas ao longo da implantação do sistema. Nesta primeira fase serão 3 mil vagas distribuídas em 37 vias do quadrilátero central, medida que busca ampliar o acesso às lojas, melhorar a circulação e atender demanda do comércio. O decreto com as regras saiu no Diário Oficial desta segunda-feira (17).

O município prepara a licitação para contratação da empresa que vai operar o serviço. A expansão para outros bairros depende de avaliação técnica conforme a necessidade identificada pelo poder público.

A proposta define permanência mínima de 15 minutos e máxima de 2 horas por vaga, sem renovação. A tarifa inicial será de cinco reais por hora com cobrança proporcional ao tempo utilizado de segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 13h. Domingos e feriados não terão cobrança.

As vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência continuam previstas, com obrigatoriedade de credencial. Mototáxis e táxis ficam isentos da tarifa. Haverá ainda espaços específicos para motocicletas e duas vagas por quadra para uso eventual ligado ao interesse público.

A operação não haverá parquímetros e terá tíquete virtual como padrão. O pagamento será feito por aplicativo ou em pontos físicos com totens que permitem comprar créditos antecipadamente. Não haverá parquímetros.

A fiscalização contará com carros equipados com câmeras capazes de identificar placas e checar se o motorista registrou o uso da vaga. O sistema cruza os dados automaticamente.

Os valores arrecadados serão direcionados a ações de mobilidade e trânsito em Campo Grande. O repasse estabelece que 80% vai para a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e 20% para a  Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg).

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos