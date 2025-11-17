Campo Grande terá estacionamento rotativo com 6.200 vagas no Centro

Campo Grande regulamentou o estacionamento rotativo na região central e prevê 6.200 vagas ao longo da implantação do sistema. Nesta primeira fase serão 3 mil vagas distribuídas em 37 vias do quadrilátero central, medida que busca ampliar o acesso às lojas, melhorar a circulação e atender demanda do comércio. O decreto com as regras saiu no Diário Oficial desta segunda-feira (17).

O município prepara a licitação para contratação da empresa que vai operar o serviço. A expansão para outros bairros depende de avaliação técnica conforme a necessidade identificada pelo poder público.

A proposta define permanência mínima de 15 minutos e máxima de 2 horas por vaga, sem renovação. A tarifa inicial será de cinco reais por hora com cobrança proporcional ao tempo utilizado de segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 13h. Domingos e feriados não terão cobrança.

As vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência continuam previstas, com obrigatoriedade de credencial. Mototáxis e táxis ficam isentos da tarifa. Haverá ainda espaços específicos para motocicletas e duas vagas por quadra para uso eventual ligado ao interesse público.

A operação não haverá parquímetros e terá tíquete virtual como padrão. O pagamento será feito por aplicativo ou em pontos físicos com totens que permitem comprar créditos antecipadamente. Não haverá parquímetros.

A fiscalização contará com carros equipados com câmeras capazes de identificar placas e checar se o motorista registrou o uso da vaga. O sistema cruza os dados automaticamente.

Os valores arrecadados serão direcionados a ações de mobilidade e trânsito em Campo Grande. O repasse estabelece que 80% vai para a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e 20% para a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg).