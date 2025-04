Campo Grande terá evento gratuito para incentivar hábitos saudáveis

Com entrada gratuita e proposta inclusiva, o evento “Mude1Hábito” retorna a Campo Grande neste domingo (13), das 8h às 12h, na Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes.

A iniciativa busca incentivar práticas de vida mais saudáveis por meio de atividades físicas, lazer e conscientização sobre qualidade de vida.

A programação reúne uma série de atividades pensadas para todos os públicos. Estão previstas aulas de alongamento, funcional e pedal, além de um espaço dedicado às crianças com brinquedos e recreações.

A trilha sonora da manhã será comandada pela DJ Yara Rayane. Quem participar das ações ainda concorrerá a prêmios na tradicional Feira da Sorte Unimed.

O objetivo do evento é mostrar que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos na rotina e na saúde. “Não se trata apenas de se exercitar ou manter uma boa alimentação. Hábitos saudáveis incluem o autocuidado, a leitura, a convivência social, o cuidado com a saúde mental e até mesmo beber mais água ou contemplar a natureza”, destaca Allison Victor Moreira, supervisor de Comunicação e Marketing da Unimed Campo Grande.

Promovido anualmente, o “Mude1Hábito” faz parte do calendário oficial da cooperativa médica e reforça o compromisso da instituição com a saúde coletiva, indo além do atendimento tradicional aos beneficiários.