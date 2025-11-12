Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ESPORTE

Campo Grande terá final da 4ª Copa de Futebol Amador neste sábado no Estrela do Sul

Decisão entre Estrela Auto Peças e Zenit/R9 Sebap encerra campeonato que reuniu 58 equipes e mais de 1,2 mil atletas

Fernando de Carvalho

Final será disputada no Estádio Ramão Pereira, localizado na Praça Esportiva do Bairro Estrela do Sul- Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Final será disputada no Estádio Ramão Pereira, localizado na Praça Esportiva do Bairro Estrela do Sul- Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

A 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador chega à grande final neste sábado (15), a partir das 15h, no Estádio Ramão Pereira, localizado na Praça Esportiva do Bairro Estrela do Sul.

A partida decisiva será entre Estrela Auto Peças e Zenit/R9 Sebap, em um confronto que promete movimentar o cenário do futebol amador da Capital.

Realizado desde agosto, o torneio reuniu 58 equipes e aproximadamente 1.270 atletas de Campo Grande, Corumbá, Jaraguari, Camapuã e Ribas do Rio Pardo. As partidas foram disputadas em diversos campos da cidade, entre eles o Jacques da Luz, as Praças Esportivas do Estrela do Sul, José Abrão, Moreninha II e III e o Campo da Vila Nasser.

Além da final, o público poderá acompanhar a disputa pelo terceiro lugar, entre as equipes ABC Camapuã e VM Sports/BMF Calhas. A expectativa é de que a decisão reúna centenas de torcedores, consolidando o campeonato como uma das principais competições do futebol amador em Mato Grosso do Sul.

Nesta edição, os times finalistas dividem uma premiação total de R$ 35 mil, sendo R$ 19 mil para o campeão, R$ 10 mil para o vice e R$ 6 mil para o terceiro colocado, uma das maiores da história do torneio.

*Com informações da Prefeitura de CG

