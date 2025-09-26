Campo Grande terá interdições de ruas no fim de semana para eventos e serviços

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos às interdições programadas para o fim de semana. Entre sábado (27) e segunda-feira (29), diversas vias da capital estarão parcialmente bloqueadas para eventos religiosos, atividades comunitárias e serviços técnicos.

Segundo a programação, os bloqueios começam no sábado e incluem descargas de equipamentos hospitalares, missas campais, troca de transformador e atividades comunitárias. Confira os principais pontos informados:

Sábado (27/09)

13h às 18h – Rua Dom Aquino, entre 25 de Dezembro e Arthur Jorge (descarga de equipamento de ressonância magnética).

15h às 21h – Rua Antônio Ignácio de Souza, entre Major Juarez e Porto União (evento religioso).

13h às 18h – Rua Cotegipe, entre Miguel Vieira Ferreira e Ârcangelo Corelli (evento religioso).

16h às 21h – Rua Inúbia Paulista, entre Manoela Garcia de Souza e Agostinho Bacha (evento comunitário).

11h às 19h – Rua Ranulfo Corrêa, entre Do Carneiro e Do Touro (evento religioso).

13h às 23h – Avenida Paes Barreto, entre Pedro Paulo Soares de Oliveira e Emílio de Menezes (evento religioso).

13h às 17h – Rua Marechal Rondon, entre Rui Barbosa e 13 de Maio (troca de transformador no poste).

Domingo (28/09)

13h às 16h – Rua Beapina, entre Virgulino França e Beni (evento religioso).

14h às 18h – Rua Equipe Sena, entre Camaçari e Aracati (evento religioso).

07h às 17h – Rua Antônio Olegário de Lima, entre Maria Quitéria e Nizia (evento religioso).

06h às 12h – Rua Marechal Rondon, entre Rui Barbosa e 13 de Maio (continuação da troca de transformador).

Segunda-feira (29/09)

14h às 22h – Rua Joaquim Manoel de Carvalho nº 588, entre Bernardo Franco Baís e Santa Emília (missa campal).

*Com informações da Prefeitura de CG