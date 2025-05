Campo Grande terá plantões de vacinação contra a gripe neste fim de semana

Moradores de Campo Grande terão novas oportunidades para se vacinar contra a gripe neste fim de semana. A vacinação contra a Influenza será disponibilizada em plantões nos dias 24 e 25 de maio, sábado e domingo, em diferentes pontos da cidade.

A iniciativa busca ampliar o acesso à vacina, especialmente diante do aumento dos casos de síndromes respiratórias e da alta circulação de vírus neste período do ano. A imunização está liberada para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade e é considerada fundamental para reduzir complicações, internações e mortes causadas pela gripe.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Cronograma dos plantões

No sábado (24), a vacinação será realizada nos seguintes locais:

USF Tiradentes: das 7h30 às 16h45

Shopping Norte Sul Plaza: das 10h às 17h

Parque das Nações Indígenas: das 11h às 17h, com acesso pela entrada Guarany

Já no domingo (25), dois pontos seguem com atendimento:

USF Tiradentes: das 7h30 às 16h45

Shopping Norte Sul Plaza: das 11h às 17h

Prevenção em meio ao aumento dos casos

A realização dos plantões ocorre em um momento de elevação nas notificações de doenças respiratórias em Campo Grande. A orientação das autoridades de saúde é que a população não deixe a imunização para depois, aproveitando os pontos de vacinação abertos em locais de grande circulação.

A vacina contra a gripe é considerada segura e eficaz, protegendo não apenas quem se imuniza, mas também contribuindo para a redução da transmissão e a proteção de toda a comunidade.

*Com informações da Prefeitura de CG