Campo Grande terá reforço de médicos em UPAs e CRSs neste sábado

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande funcionam neste sábado (30) com equipes médicas distribuídas entre atendimento adulto e infantil.

A escala prevê variação no número de profissionais conforme o turno, para tentar suprir a demanda em diferentes regiões da Capital.

Na UPA Coronel Antonino, o atendimento será reforçado ao longo do dia com sete médicos clínicos e quatro pediatras em cada turno. Situação semelhante ocorre na UPA Universitário, onde a escala prevê cinco médicos adultos e cinco pediatras pela manhã e à noite, e quatro pediatras no período da tarde.

A UPA Leblon terá o maior número de clínicos neste sábado, chegando a oito pela manhã e à noite, além de três a quatro pediatras em cada turno. Já nas unidades Almeida, Moreninha e Santa Mônica, o atendimento será restrito a médicos clínicos, sem cobertura pediátrica durante o dia.

Nos CRSs, a maior parte das unidades contará apenas com atendimento adulto, com quatro a cinco médicos em cada turno. A exceção é o CRS Tiradentes, que terá reforço de pediatras: cinco de manhã e à noite, e quatro no período da tarde, além da equipe de clínicos.