Campo Grande terá vacinação contra a gripe em três locais neste fim de semana

Campo Grande realiza plantões de vacinação contra a gripe neste fim de semana, em 7 e 8 de junho, em três pontos da cidade.

Com a chegada do inverno, a gripe se propaga mais facilmente, devido a queda de imunidade, tornando infecções virais mais comuns e, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) busca alcançar as pessoas que não conseguem se vacinar durante a semana.

No sábado (7), dois locais estarão abertos para vacinação: o Camelódromo, das 8h às 16h; e o Drive da Reciclagem, no estacionamento do Bioparque Pantanal, das 9h às 17h. Já no domingo (8), a Praça do Livro, localizada na Rua do Sacramento, no Jardim Seminário, será ponto de vacinação das 11h às 16h.

A vacina está disponível para todas as faixas etárias a partir dos seis meses de idade. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto.

Serviço

Sábado (7)

Camelódromo

Local: Av. Noroeste, 5.089 – Centro

Horário: das 8h às 16h

Drive da Reciclagem

Local: Estacionamento do Bioparque Pantanal – Av. Afonso Pena, 6.277

Horário: das 9h às 17h

Domingo (8)

Praça do Livro

Local: Rua do Sacramento, s/n – Jardim Seminário

Horário: das 11h às 16h