Campo Grande teve volume de chuva 224% maior do que esperado para abril

O temporal que atingiu Campo Grande ontem (24) é recorrente neste mês de abril. O grande volume de chuvas está causando alagamentos em ruas, dificultando a passagem de pessoas e veículos e principalmente impedindo que o poder público faça reparos.

O cenário de chuvas intensas não é comum para o período. Segundo levantamento do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), de 1º a 23 de abril, apenas cinco municípios do estado tiveram acúmulo de chuva abaixo do esperado – Amambai, Bonito, Porto Murtinho, Rochedo e Paranaíba.

Dourados foi o município com maior acúmulo de chuvas. Até 23 de abril, choveu 283,4 milímetros (mm), aproximadamente 167% a mais do que o esperado para o mês de abril, que é de 106 mm.

Já Campo Grande teve a maior porcentagem de variação do volume de chuva esperado — choveu 192,2 mm, sendo que a média histórica para o mês de abril é de 89,4 mm, o que indica uma variação de 224% em relação ao esperado.

O cenário de chuvas acima da média foi observado também em 2024, quando, em todo o mês de abril, choveu 224,6 mm em Campo Grande — 151% a mais do que o esperado para o período.

Previsão do Tempo e Impacto das Chuvas

O Climatempo emitiu alerta de temporal para o Estado na última quarta-feira (24), que se estende até hoje (25), quando os temporais acontecem devido à formação de um ciclone extratropical.

Valesca Rodrigues, coordenadora do Cemtec da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), explica que, além das chuvas, espera-se a redução das temperaturas.

“Após a passagem da frente fria, associada a um ciclone extratropical, espera-se o avanço do ar frio, com temperaturas entre 12 e 14 graus, principalmente na metade sul do estado.”, disse a coordenadora.

Valesca também explica que o cenário de chuvas deve permanecer nos próximos dias, principalmente no Centro-Sul do Estado, com expectativa de 50 milímetros de chuva acumulada entre domingo (27) e segunda-feira (28).

Alívio e Tendências Climáticas Futuras

O meteorologista da Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal), Natálio Abrahão, afirma que as chuvas devem dar trégua a partir de terça-feira (29), com previsão de nevoeiros e frio de 16 °C pela manhã em Campo Grande, além de temperaturas de 12 °C em Dourados e Sete Quedas.

Valesca ainda explica que a previsão para os próximos meses é de redução de chuvas, devido ao período seco.