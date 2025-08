Campo Grande Vôlei representa MS na Superliga C Feminina 2025

A equipe sul-mato-grossense Campo Grande Vôlei disputa, entre 3 e 7 de agosto, a etapa Centro-Oeste da Superliga C Feminina 2025, em Sorriso (MT). O torneio reúne seis equipes da região e garante ao time campeão uma vaga na Superliga B de 2026. Todas as partidas serão realizadas na Arena Sorriso, com entrada gratuita.

Além da equipe de Mato Grosso do Sul, participam da competição os times Sorriso Hornets (MT), Cerrado Vôlei (DF), Vila Nova (GO), Brasiliense Vôlei (DF) e Ascade (DF). A organização é da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A delegação sul-mato-grossense tem apoio do Governo do Estado, por meio da Setesc e Fundesporte.

Fundada em 2021, a Associação Esportiva Campo Grande Vôlei (AECGV) atua na formação de atletas e desenvolvimento do voleibol feminino no estado, com foco em categorias de base e inclusão social. O projeto também tem caráter social. De acordo com a comissão técnica, a participação em competições nacionais serve como incentivo para jovens atletas do Estado e contribui para o fortalecimento do esporte local.

A estreia do Campo Grande Vôlei está marcada para domingo (3), às 21h30, contra o time da casa, o Sorriso Hornets. Na segunda-feira (4), a equipe enfrenta o Vila Nova (GO), o Ascade (DF) na terça (5), o Cerrado Vôlei (DF) na quarta (6) e o Brasiliense Vôlei (DF) na quinta-feira (7).