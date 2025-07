Campo-grandense conquista vice-campeonato brasileiro de kickboxing

O campo-grandense Daniel dos Santos Guimarães, de 38 anos, conquistou o vice-campeonato na categoria Absoluto (+94kg), modalidade Light Contact, durante o 34º Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado em Brasília.

Com trajetória pouco comum entre atletas de alto rendimento, Daniel começou a praticar kickboxing já adulto, após abandonar o futebol e sentir os impactos do sedentarismo. Incentivado pelo professor Joemerson Leite — atual presidente da Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul —, passou a competir em nível nacional e hoje sonha disputar um Mundial e, futuramente, lutar ao lado do filho.

Ele destaca que os custos do esporte amador continuam sendo um dos principais obstáculos para atletas em início de carreira. “Transporte, inscrição, hospedagem, alimentação. Muitos desistem porque não têm condições”, lamenta.

O atleta contou com apoio financeiro por meio do programa Auxílio-Atleta, voltado a esportistas amadores de Campo Grande.

Daniel avalia que o auxílio recebido foi essencial para seu desempenho. “Quando se aproxima uma competição, além dos treinos, ainda corremos atrás de rifa, patrocínio, apoio. Com o recurso, consegui focar mais na preparação”, relatou.

Criado para auxiliar atletas em competições regionais e nacionais, o programa de incentivo permite que esportistas utilizem os recursos em despesas ligadas diretamente à preparação e participação nos eventos.

O atleta agora planeja migrar para a categoria Master e reforça o desejo de continuar levando o nome de Campo Grande aos pódios.

*Com informações da Prefeitura de CG