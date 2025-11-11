Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Câncer de próstata tem 95% de chance de cura quando diagnosticado no início, alerta urologista

Resistência masculina ainda atrasa diagnósticos

Karina Anunciato

Henrique Coelho, no estúdio da rádio Massa Campo Grande (Foto: Ana Lorena Franco/ Massa CG)
Henrique Coelho, no estúdio da rádio Massa Campo Grande (Foto: Ana Lorena Franco/ Massa CG)

Durante o Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem, especialistas reforçam a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros.

Em entrevista à Rádio Massa FM, o urologista Henrique Coelho alertou que o preconceito e o medo ainda são as principais barreiras para a prevenção. Segundo ele, muitos homens evitam consultas médicas e demoram a fazer os exames de rotina, o que reduz drasticamente as chances de cura.

“Os homens querem parecer fortes, e qualquer coisa que os fragilize os faz fugir. Existe medo, preconceito e até piadas que desmotivam a busca por cuidados”, afirmou o médico.

Henrique Coelho explica que o exame de sangue PSA é a principal ferramenta para o rastreamento da doença, e que o exame de toque retal só é necessário em casos de suspeita. “Quando o câncer é detectado no início, as chances de cura chegam a 95%. Mas, quando a doença está avançada, esse número cai para apenas 5%, destacou.

O médico também alertou sobre o impacto da negligência com a própria saúde. “O câncer de próstata tem evolução lenta. Um paciente que chega com doença avançada geralmente ficou de 10 a 15 anos sem fazer exames. É tempo demais perdido”.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), Mato Grosso do Sul registra cerca de 1.200 novos casos por ano, um número que segue dentro da média nacional, mas ainda considerado alto.

Durante a entrevista, Henrique Coelho reforçou que o medo de impotência sexual ou incontinência urinária não deve impedir os homens de procurar ajuda. “Esses efeitos acontecem nas doenças avançadas. Quando diagnosticamos cedo, o tratamento é menos invasivo e preserva a qualidade de vida”, explicou.

O urologista frisou ainda que o cuidado com a saúde masculina deve ser anual. “Cuidar da saúde é sinal de inteligência. O homem que quer ser forte e produtivo precisa se cuidar. Fazer os exames anuais é a decisão mais acertada que se pode tomar”.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos