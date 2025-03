Candidatos aprovados em licenciaturas pelo Sisu têm até 30 de março para garantir primeira parcela do Pé-de-Meia

Estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciatura pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e que alcançaram pelo menos 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem concluir o cadastro na Plataforma Freire até o dia 30 de março para receber a primeira parcela do Pé-de-Meia Licenciaturas.

A iniciativa é parte do programa Mais Professores para o Brasil, do Ministério da Educação (MEC), e prevê o pagamento mensal de R$ 1.050 a estudantes selecionados.

Embora o sistema siga aberto após essa data, quem perder o prazo receberá a bolsa com atraso. Para se habilitar, o estudante deve acessar a Plataforma Freire, preencher o currículo, informar dados pessoais, aceitar o termo de ciência e, por fim, registrar a matrícula na instituição de ensino superior onde foi aprovado.

Segundo o edital, o preenchimento do cadastro não garante o recebimento automático da bolsa. A confirmação dos contemplados será feita após a divulgação do resultado final, prevista para 14 de abril. As vagas serão prioritariamente destinadas aos ingressantes em cursos ofertados via Sisu.

O Pé-de-Meia Licenciaturas foi criado para incentivar a formação de novos professores e melhorar a qualidade da educação básica. Do valor mensal de R$ 1.050, o estudante poderá sacar R$ 700. Os outros R$ 350 serão depositados em uma poupança e liberados somente se, após a graduação, o professor ingressar na rede pública de ensino em até cinco anos.

As bolsas são custeadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e destinadas exclusivamente a novas matrículas em cursos presenciais de licenciatura. Para 2025, o MEC prevê a oferta de até 12 mil bolsas.

*Com informações da UFMS