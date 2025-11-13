Candidatos podem revisar conteúdos com aulões online gratuitos

Estudantes de Mato Grosso do Sul terão acesso a uma série de aulões gratuitos e online promovidos pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems). O Esquenta Vestibular Online 2025 será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, das 19h às 21h15, com transmissões ao vivo pela plataforma Google Meet.

Durante os dois dias, professores da UEMS e convidados de diferentes áreas vão revisar os principais conteúdos cobrados nas provas, com foco em uma preparação prática e direta. A programação abrange disciplinas como Química, Matemática, Física, Biologia, Redação, Língua Portuguesa, Atualidades e Literatura Brasileira, distribuídas em blocos de 30 minutos.

Os aulões foram planejados para reforçar o aprendizado e ampliar a confiança dos participantes às vésperas do exame, funcionando como um apoio acessível para quem busca revisar conceitos essenciais.

Os interessados podem participar gratuitamente e acessar o link de transmissão pelas redes sociais do cursinho da UEMS (@cursinho_uems). O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e pela Divisão de Acolhimento e Desenvolvimento Social da instituição. Mais informações estão disponíveis pelo e-mail [email protected].

Confira a programação:

18 de novembro (terça-feira)

19h às 19h30

Prof. Dr. Wagner Assen (Redação – Campo Grande)

Tema: Produção de Texto e Critérios de Avaliação e Produção

19h35 às 20h05

Prof. Esp. Fabis do Nascimento (Química – Campo Grande)

Tema: Reações Orgânicas, pH e pOH, Funções Orgânicas e Inorgânicas

20h10 às 20h40

Profa. Me. Lúcia Donizete Modesto (Língua Portuguesa – Vila Velha/ES)

Tema: Análise Sintática – Tipos de Sujeito

20h45 às 21h15

Prof. Esp. André Luiz (Atualidades – Campo Grande)

Tema: Geografia Regional e Geopolítica Mundial

19 de novembro (quarta-feira)

19h às 19h30

Prof. Me. Maurício Soares dos Reis (Matemática – Nova Andradina)

Tema: Medidas de Tendência Central: Média, Moda e Mediana.

19h35 às 20h05

Prof. Me. Raul Andrade (Biologia – Campo Grande)

Tema: Metabolismo Celular: Fotossíntese, Respiração e Fermentação.

20h10 às 20h40

Prof. Esp. Fabis do Nascimento (Física – Campo Grande)

Tema: Ondulatória, Eletricidade e Energia.

20h45 às 21h15

Prof. Dr. Daniel Abrão (Literatura – Campo Grande)

Tema: Linha do Tempo Literária Essencial: Autores e Obras-Chave, Literatura Contemporânea e Regionalismo.