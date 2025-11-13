Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

PREPARAÇÃO

Candidatos podem revisar conteúdos com aulões online gratuitos

UEMS promove aulas gratuitas e online nos dias 18 e 19 de novembro para a preparação de candidatos ao vestibular

Ana Lorena Franco

Série de aulas revisa temas centrais cobrados nas provas de vestibulares - Reprodução/Agência Brasil
Série de aulas revisa temas centrais cobrados nas provas de vestibulares - Reprodução/Agência Brasil

Estudantes de Mato Grosso do Sul terão acesso a uma série de aulões gratuitos e online promovidos pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems). O Esquenta Vestibular Online 2025 será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, das 19h às 21h15, com transmissões ao vivo pela plataforma Google Meet.

Durante os dois dias, professores da UEMS e convidados de diferentes áreas vão revisar os principais conteúdos cobrados nas provas, com foco em uma preparação prática e direta. A programação abrange disciplinas como Química, Matemática, Física, Biologia, Redação, Língua Portuguesa, Atualidades e Literatura Brasileira, distribuídas em blocos de 30 minutos.

Os aulões foram planejados para reforçar o aprendizado e ampliar a confiança dos participantes às vésperas do exame, funcionando como um apoio acessível para quem busca revisar conceitos essenciais.

Os interessados podem participar gratuitamente e acessar o link de transmissão pelas redes sociais do cursinho da UEMS (@cursinho_uems). O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e pela Divisão de Acolhimento e Desenvolvimento Social da instituição. Mais informações estão disponíveis pelo e-mail [email protected].

Confira a programação:

  • 18 de novembro (terça-feira)

19h às 19h30
Prof. Dr. Wagner Assen (Redação – Campo Grande)
Tema: Produção de Texto e Critérios de Avaliação e Produção

19h35 às 20h05
Prof. Esp. Fabis do Nascimento (Química – Campo Grande)
Tema: Reações Orgânicas, pH e pOH, Funções Orgânicas e Inorgânicas

20h10 às 20h40
Profa. Me. Lúcia Donizete Modesto (Língua Portuguesa – Vila Velha/ES)
Tema: Análise Sintática – Tipos de Sujeito

20h45 às 21h15
Prof. Esp. André Luiz (Atualidades – Campo Grande)
Tema: Geografia Regional e Geopolítica Mundial

  • 19 de novembro (quarta-feira)

19h às 19h30
Prof. Me. Maurício Soares dos Reis (Matemática – Nova Andradina)
Tema: Medidas de Tendência Central: Média, Moda e Mediana.

19h35 às 20h05
Prof. Me. Raul Andrade (Biologia – Campo Grande)
Tema: Metabolismo Celular: Fotossíntese, Respiração e Fermentação.

20h10 às 20h40
Prof. Esp. Fabis do Nascimento (Física – Campo Grande)
Tema: Ondulatória, Eletricidade e Energia.

20h45 às 21h15
Prof. Dr. Daniel Abrão (Literatura – Campo Grande)
Tema: Linha do Tempo Literária Essencial: Autores e Obras-Chave, Literatura Contemporânea e Regionalismo.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos