Candidatos têm até 6 de junho para solicitar atendimento especializado

Os candidatos que precisam de atendimento especializado ou desejam ser identificados pelo nome social nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm até o dia 6 de junho para fazer a solicitação. O pedido deve ser realizado pela Página do Participante.

Entre as condições que garantem o direito ao atendimento especializado estão baixa visão, cegueira, deficiência física, além de pessoas idosas, gestantes e lactantes.

É necessário enviar documentação que comprove a necessidade do atendimento. Quem teve os documentos aprovados nas edições do Enem de 2021 a 2024 não precisa encaminhá-los novamente, exceto em casos em que o participante precise de atendimento em classe hospitalar e lactantes.

Entre os recursos de acessibilidade disponibilizados estão prova em braile, prova ampliada, sala individual, guia-intérprete, entre outros.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.