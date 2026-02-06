Cão abandonado em rodovia passa por eutanásia após agressões

Um cachorro precisou ser submetido à eutanásia após sofrer agressões e ser abandonado dentro de um saco, em Rio Brilhante, às margens da BR-267, na saída para Maracaju, em Campo Grande. O caso foi registrado na polícia no início deste mês e será investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a presidente da ONG Patas Curadas recebeu, na manhã de segunda-feira (2), uma denúncia informando sobre um animal ferido próximo à rodovia.

Ao ir até o local, ela encontrou um cachorro vira-lata, dentro de um saco jogado na margem da pista. Em seguida, o animal foi resgatado e levado para atendimento veterinário.

Ferimentos graves

Durante a avaliação clínica, o veterinário constatou que o cachorro apresentava diversas lesões pelo corpo, compatíveis com espancamento, além de afundamento no crânio.

Diante da gravidade dos ferimentos e da impossibilidade de recuperação, foi indicada a realização da eutanásia para evitar sofrimento prolongado ao animal.

Falta de câmeras dificulta investigação

Ainda conforme o registro policial, o trecho da rodovia onde o cachorro foi encontrado não possui câmeras de monitoramento, o que pode dificultar a identificação do responsável pelo abandono e pelas agressões.

O caso foi registrado como crime de maus-tratos a animais e deve ser apurado pela Polícia Civil.