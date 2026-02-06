Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Cão abandonado em rodovia passa por eutanásia após agressões

Animal foi encontrado ferido na BR-267, na saída para Maracaju, e caso foi registrado na polícia

Fernando de Carvalho

Animal foi encontrado ferido na BR-267 dentro de um saco de ração - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Animal foi encontrado ferido na BR-267 dentro de um saco de ração - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um cachorro precisou ser submetido à eutanásia após sofrer agressões e ser abandonado dentro de um saco, em Rio Brilhante, às margens da BR-267, na saída para Maracaju, em Campo Grande. O caso foi registrado na polícia no início deste mês e será investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a presidente da ONG Patas Curadas recebeu, na manhã de segunda-feira (2), uma denúncia informando sobre um animal ferido próximo à rodovia.

Ao ir até o local, ela encontrou um cachorro vira-lata, dentro de um saco jogado na margem da pista. Em seguida, o animal foi resgatado e levado para atendimento veterinário.

Ferimentos graves

Durante a avaliação clínica, o veterinário constatou que o cachorro apresentava diversas lesões pelo corpo, compatíveis com espancamento, além de afundamento no crânio.

Diante da gravidade dos ferimentos e da impossibilidade de recuperação, foi indicada a realização da eutanásia para evitar sofrimento prolongado ao animal.

Falta de câmeras dificulta investigação

Ainda conforme o registro policial, o trecho da rodovia onde o cachorro foi encontrado não possui câmeras de monitoramento, o que pode dificultar a identificação do responsável pelo abandono e pelas agressões.

O caso foi registrado como crime de maus-tratos a animais e deve ser apurado pela Polícia Civil.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos