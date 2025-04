Cão é resgatado em casa abandonada com agrotóxicos falsificados em Campo Grande

OPORTUNIDADE

Sete Quedas abre processo seletivo com salário de R$ 5 mil para nutricionista e psicólogo

A Prefeitura de Sete Quedas, município localizado no sul de Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado voltado a profissionais de nível superior. O edital oferece duas vagas imediatas, uma para nutricionista e outra para psicólogo, além de cadastro reserva para futuras contratações. A remuneração é de R$ 5 […]