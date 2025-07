Capacitação discute uso de armadilhas para mapear presença do Aedes em MS

Técnicos da área da saúde de diferentes municípios de Mato Grosso do Sul vão participar, entre os dias 28 e 30 de julho, de um encontro voltado ao uso de armadilhas de vigilância entomológica.

O evento será realizado no auditório municipal de Ponta Porã, com programação das 7h30 às 17h30.

A proposta é expandir o uso das ovitrampas — recipientes simples e de baixo custo usados para coletar ovos dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A tecnologia já é aplicada em algumas regiões do estado e tem sido considerada uma ferramenta eficaz para mapear áreas de maior risco e direcionar ações de controle.

Durante o encontro, profissionais participarão de palestras, oficinas práticas e da apresentação de experiências de municípios que já adotaram a técnica. A expectativa é ampliar a adesão à metodologia, com foco em ações baseadas em evidências e de resposta mais rápida.

O uso das ovitrampas permite detectar a presença do vetor mesmo em locais sem histórico de infestação, contribuindo para uma vigilância mais precisa. O equipamento consiste em um recipiente preto com água, atrativo biológico e uma palheta de madeira que serve como superfície para oviposição.

Após análise, os dados ajudam a identificar focos e avaliar o impacto das medidas de controle.

Além de servidores municipais, participam do encontro especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Ministério da Saúde. As inscrições para o evento seguem abertas no site oficial da Secretaria Estadual de Saúde.

*Com informações do Governo de MS