Capacitação para gestores de turismo de MS será realizada em abril na Capital

O III Curso de Capacitação de Gestores Públicos Municipais de Turismo será realizado entre os dias 9 e 11 de abril deste ano, das 9h às 17h, na sede do Sebrae MS, em Campo Grande. O evento tem como objetivo aprimorar a gestão do turismo nos municípios, abordando temas como políticas públicas, legislação vigente, planejamento estratégico e gestão empreendedora.

As aulas serão ministradas por professores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e técnicos do Sebrae e Senac estaduais. Além da capacitação técnica, o curso oferecerá um espaço para troca de experiências entre os participantes e apresentação de projetos e editais voltados ao financiamento de eventos que impulsionam o turismo local.

A iniciativa é promovida pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS). Segundo o diretor-executivo do órgão, Diego Garcia Santos, a capacitação busca fortalecer a conexão entre estado e municípios. “Vemos este momento como uma chance de apresentar as ações estratégicas e políticas públicas da Fundação de Turismo, gerando sintonia nas iniciativas e aproximando as gestões municipais do órgão oficial de turismo do estado”, destacou.

As inscrições podem ser feitas até 27 de março de 2025 pelo link: https://forms.gle/SbRxC9cHMFVkazGn8.