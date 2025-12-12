Veículos de Comunicação
RESSOCIALIZAÇÃO

Capacitações em artesanato ampliam oportunidades de renda para internos do sistema prisional

Parceria entre Agepen e Conselho da Comunidade oferece cursos de mosaico, pintura, decoupage e amigurumi para internos de várias unidades penais

Arthur Ayres

Parceria entre Agepen e Conselho da Comunidade oferece cursos de mosaico, pintura, decoupage e amigurumi para internos de várias unidades penais - Foto: Divulgação/Governo de MS
Parceria entre Agepen e Conselho da Comunidade oferece cursos de mosaico, pintura, decoupage e amigurumi para internos de várias unidades penais - Foto: Divulgação/Governo de MS

Reeducandos de diversas unidades penais concluíram cursos de artesanato oferecidos por meio de parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e o Conselho da Comunidade, em Campo Grande. As capacitações, voltadas ao aprendizado de técnicas manuais e geração de renda, reforçam as ações de ressocialização no sistema prisional sul-mato-grossense.

As formações contemplaram diferentes modalidades e tiveram as certificações entregues ao longo desta semana. No Ptran (Presídio de Trânsito), 11 internos concluíram o Curso de Mosaico, técnica que utiliza fragmentos de cerâmica, vidro, pedras ou azulejos para compor desenhos e peças decorativas. A atividade, conduzida pela artesã Alice Sales Trouy, estimula criatividade, paciência e precisão manual.

No Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi (EPFIIZ) , reeducandas participaram das Oficinas de Pintura, Decoupage e Customização em MDF, ministradas pelas professoras Milena Maura Gonçalves de Abreu e Zilda Regina Lubas de Oliveira. Com 60 horas de duração, o curso foi realizado nos últimos dois meses.

No Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, internos aprenderam a técnica japonesa do amigurumi, que consiste na criação de bonecos e objetos tridimensionais feitos em crochê ou tricô. Além de desenvolver coordenação motora e percepção espacial, o método tem grande potencial de comercialização, permitindo a produção de peças únicas.

Os trabalhos produzidos nos cursos foram apresentados ao público na Feira Artesão Livre – Especial de Natal, realizada no Fórum de Campo Grande. Amigurumis, mosaicos, pinturas e peças customizadas em MDF ficaram disponíveis para compra, proporcionando aos participantes uma experiência direta com o empreendedorismo.

As capacitações integram as ações da Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da Divisão de Assistência Educacional e da Divisão de Trabalho Prisional.

Segundo a diretora Maria de Lourdes Delgado Alves, “são atividades que visam a ressocialização, estimulando habilidades manuais, disciplina, criatividade e perspectivas positivas para o retorno ao convívio social”.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

