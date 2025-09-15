Veículos de Comunicação
OPORTUNIDADE

Capacitações gratuitas para empreendedoras ocorrem até sexta-feira

Programa reúne oficinas noturnas de comunicação, liderança, finanças, vendas e imagem na sede da SEMU, no Centro

Fernando de Carvalho

Edição do "Empreenda Bem Mulher" no mês de maio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Até sexta-feira (19), Campo Grande recebe mais uma edição do Empreenda Bem Mulher, série de oficinas gratuitas voltadas a quem deseja iniciar ou aprimorar um negócio. As atividades acontecem das 18h30 às 21h, na sede da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), localizada na Rua 15 de Novembro, 1373, Centro.

Programação

  • Segunda (15/09): Comunicação estratégica — Stefanny Azevedo
  • Terça (16/09): Liderança empreendedora — Fernanda Bentasol
  • Quarta (17/09): Finanças — Tatiana Lubas
  • Quinta (18/09): Vendas — Giseli Fedossi
  • Sexta (19/09): Posicionamento de imagem e estilo — Hagatta Cristy

Como participar

A participação é gratuita e sujeita à disponibilidade de vagas. Para confirmar presença, basta enviar mensagem ao (67) 98131-7879, informando nome completo e o(s) dia(s) de interesse.

O conteúdo prioriza ferramentas práticas de comunicação, gestão financeira, vendas e posicionamento de marca, com foco no empreendedorismo feminino e em negócios sustentáveis.

*Com informações da Prefeitura de CG

