Campo Grande

SUSTENTABILIDADE

Capital adota conceito de 'Cidade-Esponja' para reduzir alagamentos

Modelo valoriza infraestrutura verde e incentiva o reaproveitamento da água da chuva

Ana Lorena Franco

- Reprodução/Agência de Notícias MS
- Reprodução/Agência de Notícias MS

Campo Grande passa a adotar o conceito de “Cidade-Esponja”, modelo urbano que propõe soluções sustentáveis para o gerenciamento das águas pluviais e busca reduzir alagamentos e enchentes. A iniciativa, prevista em lei municipal publicada nesta quinta-feira (30), tem como foco transformar a drenagem urbana por meio de práticas ecológicas que favoreçam a infiltração, o armazenamento e o reaproveitamento da água da chuva.

O conceito de “Cidade-Esponja” tem sido adotado em diversas partes do mundo como resposta aos desafios urbanos ligados às mudanças climáticas e pretende aumentar a permeabilidade do solo e diminuir a sobrecarga das redes de drenagem convencionais, equilibrando o ciclo da água em áreas urbanizadas.

A proposta também incentiva a criação de espaços verdes e mecanismos de retenção hídrica capazes de melhorar o microclima da cidade e reduzir os efeitos das ilhas de calor, além de estimular o reuso sustentável e a filtragem natural da água.

Entre as ações previstas estão a implantação de jardins de chuva, telhados verdes, pavimentos drenantes e outras soluções de infraestrutura verde que permitam que a água seja absorvida pelo solo e reutilizada localmente.

A adoção dessas medidas em espaços públicos e privados srá possível através de parcerias entre o poder público, a iniciativa privada, instituições de ensino e organizações da sociedade civil. A regulamentação das ações seguirá diretrizes do Plano Diretor e normas ambientais e técnicas vigentes no município.

