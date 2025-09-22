Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EMPREGO

Capital comça a semana com 1,5 mil vagas disponíveis

O público PcD tem mais de 80 vagas de emprego para funções como porteiro e repositor de mercadorias

Ana Lorena Franco

Os interessados devem levar documento pessoal e Carteira de Trabalho até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67
Os interessados devem levar documento pessoal e Carteira de Trabalho até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67

Nesta segunda-feira (22), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 1.507 vagas para 153 funções.

As vagas são para diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para Atendente de lojas e mercados (24), coletor de lixo (20), estoquista (15) e operador de caixa (138). Confira todas as vagas aqui.

Além disso, há duas vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 84 vagas disponíveis em vagas como carregador de caminhão, porteiro e repositor de mercadorias. 

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos