Capital comça a semana com 1,5 mil vagas disponíveis

Nesta segunda-feira (22), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece 1.507 vagas para 153 funções.

As vagas são para diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para Atendente de lojas e mercados (24), coletor de lixo (20), estoquista (15) e operador de caixa (138). Confira todas as vagas aqui.

Além disso, há duas vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e o público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 84 vagas disponíveis em vagas como carregador de caminhão, porteiro e repositor de mercadorias.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.