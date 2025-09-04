Capital cria a 1ª Câmara de Mediação para reduzir conflitos e custos na gestão pública

Campo Grande se tornou a primeira capital do país a criar uma Câmara de Mediação e Conciliação Correcional. A mais nova estrutura administrativa tem o objetivo resolver conflitos internos da administração antes que se transformem em processos disciplinares ou judiciais. A criação da Câmara oficializada no final agosto (29) fez parte das comemorações do aniversário da cidade, celebrado no dia 26 de agosto.

Em entrevista ao Microfone Aberto, da rádio Massa Campo Grande, o corregedor-geral do município, Jaime Henrique de Mello, disse que a iniciativa busca melhorar o ambiente de trabalho dos servidores e reduzir despesas com procedimentos administrativos.

“Quando você abre um processo disciplinar, precisa de uma comissão de três servidores, que ficam 60 dias dedicados a essa tarefa, além de todo o custo com horas técnicas. Muitos desses casos ainda acabam na Justiça. Com a câmara, conseguimos resolver parte dessas situações por conciliação ou mediação, de forma mais rápida e barata”, afirmou.

Conflitos internos

A atuação da Câmara será restrita a casos que envolvem servidores públicos, principalmente conflitos funcionais ou dúvidas sobre abuso de autoridade. “Nem tudo pode ser mediado, mas boa parte das situações pode ser resolvida antes de virar processo”, disse Mello.

A ideia é que, após uma análise preliminar, alguns casos sejam direcionados à mediação, evitando a abertura de sindicâncias e processos disciplinares.

Referência para outras cidades

Embora ainda em fase inicial, o modelo já despertou interesse de corregedorias de outros municípios. “Só o lançamento trouxe visibilidade. Outras cidades querem conhecer essa experiência”, afirmou o corregedor.

A expectativa é que a Câmara comece a funcionar nos próximos meses.

Acompanhe a entrevista completa: