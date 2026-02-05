Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SITUAÇÃO DELICADA

Capital entra em alerta com chuva acima da média

Em quatro dias, Campo Grande registrou volume de chuva próximo ao previsto para todo o mês de fevereiro

Karina Anunciato

Defesa civil
Campo Grande possui atualmente 79 pontos críticos de alagamentos mapeados Foto: PMCG

As chuvas intensas registradas nos últimos dias colocaram Campo Grande em estado de alerta e levaram a Defesa Civil municipal a intensificar o monitoramento de áreas críticas da cidade. Em apenas quatro dias, o volume de precipitação ultrapassou 180 milímetros, índice próximo ao esperado para todo o mês de fevereiro.

Segundo o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Enéas Neto, a situação é considerada delicada e reflete mudanças no comportamento climático da capital. De acordo com ele, o volume elevado de chuva em curto período de tempo dificulta a previsão antecipada e amplia os riscos de alagamentos e danos à população.

Campo Grande possui atualmente 79 pontos críticos de alagamentos mapeados no Plano Diretor. Parte deles teve os impactos reduzidos após obras de drenagem, como a bacia de contenção próxima ao Shopping Campo Grande. No entanto, novos pontos passaram a apresentar alagamentos devido à intensidade das chuvas intensas.

“A rede de drenagem que antes suportava grandes volumes hoje pode estar subdimensionada. Por isso, estamos identificando novos pontos e registrando essas ocorrências para que projetos estruturais sejam elaborados”, explicou o coordenador.

Monitoramento e Ações da Defesa Civil

As informações estão sendo inseridas no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), ferramenta do governo federal que permite o acompanhamento das ocorrências e viabiliza a busca de recursos para obras de prevenção e recuperação.

A atuação da Defesa Civil envolve a integração com diversas secretarias municipais, como Infraestrutura, Assistência Social e Agência Municipal de Transporte e Trânsito. Em situações de risco, equipes são acionadas para atendimento imediato, orientação à população e isolamento de áreas afetadas.

Orientações à População

Enéas Neto reforçou a importância de a população acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 em casos de alagamentos, quedas de árvores ou risco causado por redes energizadas. A orientação é evitar áreas alagadas, respeitar interdições e buscar rotas alternativas para reduzir riscos à vida e ao patrimônio.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos