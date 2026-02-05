Capital entra em alerta com chuva acima da média

As chuvas intensas registradas nos últimos dias colocaram Campo Grande em estado de alerta e levaram a Defesa Civil municipal a intensificar o monitoramento de áreas críticas da cidade. Em apenas quatro dias, o volume de precipitação ultrapassou 180 milímetros, índice próximo ao esperado para todo o mês de fevereiro.

Segundo o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Enéas Neto, a situação é considerada delicada e reflete mudanças no comportamento climático da capital. De acordo com ele, o volume elevado de chuva em curto período de tempo dificulta a previsão antecipada e amplia os riscos de alagamentos e danos à população.

Campo Grande possui atualmente 79 pontos críticos de alagamentos mapeados no Plano Diretor. Parte deles teve os impactos reduzidos após obras de drenagem, como a bacia de contenção próxima ao Shopping Campo Grande. No entanto, novos pontos passaram a apresentar alagamentos devido à intensidade das chuvas intensas.

“A rede de drenagem que antes suportava grandes volumes hoje pode estar subdimensionada. Por isso, estamos identificando novos pontos e registrando essas ocorrências para que projetos estruturais sejam elaborados”, explicou o coordenador.

Monitoramento e Ações da Defesa Civil

As informações estão sendo inseridas no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), ferramenta do governo federal que permite o acompanhamento das ocorrências e viabiliza a busca de recursos para obras de prevenção e recuperação.

A atuação da Defesa Civil envolve a integração com diversas secretarias municipais, como Infraestrutura, Assistência Social e Agência Municipal de Transporte e Trânsito. Em situações de risco, equipes são acionadas para atendimento imediato, orientação à população e isolamento de áreas afetadas.

Orientações à População

Enéas Neto reforçou a importância de a população acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 em casos de alagamentos, quedas de árvores ou risco causado por redes energizadas. A orientação é evitar áreas alagadas, respeitar interdições e buscar rotas alternativas para reduzir riscos à vida e ao patrimônio.

Acompanhe a entrevista completa: